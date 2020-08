Sanchez Inter, arrivano buone notizie. Il Manchester concede lo sconto

Sanchez continua ad essere una priorità per quanto riguarda il mercato dell'Inter, nonostante l'attenzione sia concentrata sulla vicenda legata ad Antonio Conte. Il cileno però è una priorità a prescindere, e per questa ragione Marotta continua a trattare con il Manchester United.

Il club inglese, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe aperto in maniera importante nei confronti dell'Inter, visto che le pretese sarebbero scese da 20 milioni a 15. Molto probabile che per l'accordo si aspetti direttamente giovedì (giorno in cui scade il prestito attuale). Difficile però che lo United riconosca un'ulteriore sconto.

L'Inter però dal canto suo si fa forza sulla volontà del giocatore, che vuole restare a Milano, ed ha già pronto un piano. Prolungamento del contratto di Sanchez fino al 2023 (quello con il Manchester scade nel 2022), in modo tale che l'ingaggio da 15 milioni verrebbe spalmato su più anni.