Sanchez e Moses in Europa League? L'Inter adesso è ottimista

La ripresa del calcio nei mesi estivi ha sicuramente creato più di qualche problema ai club con in rosa giocatori in prestito o in scadenza di contratto. Tra questi c'è sicuramente anche l'Inter, che però, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe già trovato un accordo per il prolungamento fino al 31 agosto dei contratti di Borja Valero, Padelli e Berni.

Adesso arriva il difficile, trattare con Manchester United e Chelsea per i prestiti di Alexis Sanchez e Victor Moses. Come riportato ieri infatti, i due club inglesi sembravano disposti ad allungare il prestito per tutta la durata della Serie A, ma non sembrano disponibili a concedere le prestazioni dei giocatori anche per il mese d'agosto, nel quale l'Inter scenderà in campo in Europa League.

Secondo il Corriere, adesso filtra cauto ottimismo, in quanto le parti dovrebbero a breve raggiungere un accordo. Se così non fosse, il club nerazzurro si aspetta un intervento della FIGC.