San Siro, ieri bellissimo colpo d'occhio: novità in arrivo per Inter e Milan

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, sottolinea il bellissimo effetto di San Siro nella serata di ieri. "Il futuro avanza, ma c’è chi non ce la fa a pensare che in un futuro più o meno imminente un posto che ha fatto la storia possa essere abbattuto, cancellato come se non avesse rappresentato tutto per più di novanta anni.

E ieri sera era bellissimo: 70.440 gli spettatori sugli spalti per assistere al derby di Milano. Le coreografie a fare da apripista a quello che poi è successo sul campo, gioco di luci e luci nerazzurre accese sulla vittoria in casa del Milan. E c’erano tanti tifosi vip al Meazza: da Ronaldo, quello vero, fino al presidente della Fifa Infantino. E poi anche “Stankovic, Tassotti, Capello, Seedorf, Dida, Serginho, Vieri, Solari, Djorkaeff, Zamorano l’ex arbitro Collina, Bisio, Zenga, Galliani, l’ex campione di tennis Becker, lo sciatore Paris e la top model Bianca Balti“.

Intanto le due società pensano al nuovo impianto. La presentazione dei progetti potrebbe slittare alla prossima anche per i tanti impegni delle due società. C’è il turno infrasettimanale con l’Inter in casa al Meazza e il Milan in trasferta a Torino, domani c’è il Fifa The Best e in questa settimana sono previsti anche i cda delle due società.