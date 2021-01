Sampdoria-Inter, tre cambi per Conte: la probabile formazione

L’Inter è al lavoro per preparare la delicata trasferta di Genova contro la Sampdoria, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00. Antonio Conte potrebbe centrare la nona vittoria consecutiva e conquistare momentaneamente il primo posto in classifica, in attesa del big match tra Milan e Juventus.

I nerazzurri potrebbero essere costretti a rinunciare al bomber Lukaku e sembrerebbero intenzionati ad effettuare alcuni cambi di formazione.Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico nerazzurro dovrebbe cambiare 3 uomini rispetto all’undici visto in campo domenica contro il Crotone.

Solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni. In centrocampo fuori Vidal, al suo posto ci sarà Gagliardini con Brozovic e Barella. Novità anche sulla fascia sinistra, dove Darmian dovrebbe far rifiatare Young, a destra confermato Hakimi. In attacco, in attesa di avere novità sulle condizioni di Romelu Lukaku, è Perisic il favorito su Sanchez per prendere il posto del belga al fianco di Lautaro Martinez.