Sampdoria-Inter, sciolto il dubbio in attacco! E attenti al cambio in difesa

Sampdoria-Inter di domenica 12 settembre (fischio di inizio alle ore 12:30) aprirà il trittico di partite che i nerazzurri dovranno affrontare nel giro di sette giorni.

Prima il match del Marassi, appunto, poi la sfida al Real Madrid in Champions League (mercoledì) ed infine il Bologna (sabato). Il tecnico Simone Inzaghi dovrà quindi essere abile nel dosare le energie dei suoi. Per la gara contro gli uomini di D'Aversa, che è alle prese con alcune possibili assenze importanti come vi abbiamo raccontato qui, c'è un problema per quanto riguarda l'attacco. Lautaro Martinez e Correa rientreranno dal Sudamerica sabato ed è difficile immaginare che l'allenatore possa impiegarli senza neanche un allenamento nelle gambe. Sanchez non sembra essere ancora pronto a scendere in campo, tanto meno dal primo minuto. E allora gli unici arruolabili nel ruolo sono Dzeko ed il giovane Satriano. Difficile pensare che Inzaghi dia fiducia al ragazzo proveniente dalla Primavera. Più probabile, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che alla fine si torni a quanto visto in occasione del primo match della stagione, quando l'Inter ha battuto, nella gara d'esordio di questa stagione, per quattro reti a zero il Genoa.

Domenica, a Marassi, la punta bosniaca quindi dovrebbe venir ispirata da Stefano Sensi - probabile il suo impiego anche domani (mercoledì) con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini - che agirà come trequartista. Ma questa potrebbe non essere l'unica novità. Secondo la rosea infatti il tecnico potrebbe concedere un turno di riposo anche ad un uomo in difesa: Milan Skriniar. Al suo posto pronto ad entrare Danilo D'Ambrosio. Per il resto, sia a centrocampo che sulle fasce, dovrebbe essere confermato quanto visto nelle prime due gare della stagione.