Sampdoria Inter, nessun dubbio sul migliore. Addirittura 7 i bocciati

Nel match di ieri contro la Sampdoria si è vista a tratti una buona Inter. per altri tratti della gara invece la squadra è apparsa sottotono.

Anche le pagelle, stilate dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, riflettono questo andamento. Diversi giocatori infatti hanno raggiunto la sufficienza (qualcuno anche ampiamente), mentre le prove di altri sono state ritenuti insoddisfacenti. Nessun dubbio sul fatto che il migliore in campo è stato Lautaro Martinez. L'argentino si è guadagnato la punizione dell'1 a 0 di Di Marco, poi ha segnato la rete del secondo vantaggio. Oltre ciò un tiro parato e tanta voglia. Voto 7. Bene anche Skriniar e Barella, premiati con un 6,5. Stesso voto di Di Marco, che appunto ha portato la squadra in vantaggio con una splendida punizione, e Barella, autore dell'assist per la rete del 2 a 1.

Sufficienza striminzita per De Vrij e Calhanoglu. Il turco, come al solito, si è acceso a fasi alterne. Nel secondo tempo ha avuto anche la palla del terzo gol. Sotto il 6 tutti gli altri. da Handanovic, che forse poteva uscire sulla palla dell' 1 a 1, a Brozovic (sostituito), passando per Vidal e Correa. Questi ultimi due non sono riusciti ad incidere, a gara in corso, come nelle precedenti occasioni. I peggiori in campo sono stati Darmian, Dzeko e Perisic. Quest'ultimo è apparso con poca voglia, e la Sampdoria su quella fascia h fatto quello che ha voluto.