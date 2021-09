Sampdoria-Inter, Inzaghi lascia tutti a bocca aperta: la mossa a sorpresa

L'occasione è di quelle ghiotte. Vincendo a Marassi contro la Sampdoria, l'Inter oggi (domenica 12 settembre) potrebbe portarsi a 8 punti di vantaggio sulla Juventus sconfitta dal Napoli di Luciano Spalletti. Per questo (e altro) Simone Inzaghi sta preparando la mossa a sorpresa.

Se nelle scorse ore Stefano Sensi sembrava il favorito per il ruolo di 'spalla' di Edin Dzeko in attacco, nelle ultime ore il tecnico di Piacenza è intenzionato a far giocare Lautaro Martinez. Il Toro è reduce dalla trasferta intercontinentale per rispondere alla convocazione dell'Argentina ma Inzaghi sta seriamente pensando di mandarlo in campo fin dal 1'. Un briciolo di dubbio, sostiene il Corriere dello Sport, comunque resta. Joaquin Correa - pure lui di ritorno dall'esperienza con l'Albiceleste - è stato infatti meno impiegato rispetto a Lautaro. Ma - ed è la tesi del quotidiano sportivo - per l'allenatore la gara più importante è quella di oggi contro la Sampdoria perché "al Real Madrid e all'esordio stagionale in Champions League penserà da stasera in poi" scrive Andrea Ramazzotti. Per il resto, il tecnico piacentino deve sciogliere un altro dubbio. Chi prenderà il posto di Alessandro Bastoni? Il giocatore è infatti alle prese con un problema fisico e domani (lunedì) si sottoporrà agli esami per fare il punto della situazione come vi abbiamo anticipato qui. Secondo il Corriere dello Sport il favorito fra Alexander Kolarov, Danilo D'Ambrosio e Federico Di Marco sembra essere proprio il giocatore italiano. D'altronde, ricordiamo, durante la sua esperienza con l'Hellas Verona era già stato schierato terzino destro dall'allora tecnico Juric.

Sampdoria-Inter potrete seguirla in diretta con Interdipendenza come vi spieghiamo in quest'articolo.