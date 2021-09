Sampdoria-Inter: fissato il giorno chiave per il futuro di Sanchez

L'Inter riprenderà gli allenamenti, in vista della gara contro la Sampdoria in programma il 12 settembre, martedì. Domani (lunedì, ndr) sarà però il giorno chiave di Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno sarà ad Appiano Gentile "per essere valutato dallo staff medico - conferma Tuttosport in edicola oggi (5 settembre, ndr) -: il recupero procede bene, la speranza è riaverlo in gruppo entro Inter-Real del 15 settembre". Quali sono stati i problemi di Sanchez? Al muscolo plantare e al polpaccio. Tutto è iniziato lo scorso 3 luglio in occasione della sfida di Coppa America contro il Brasile. L'attaccante cileno, in queste settimane, ha svolto lavoro differenziato tra terapie e test medici. Qui potete trovare il punto della situazione. Capitolo Roberto Gagliardini. Il giocatore è tornato in gruppo, ha dimostrato di essere ormai pienamente recuperato. Il centrocampista ex Atalanta dovrà trovare la migliore condizione, ma non ci sono ormai dubbi - aveva scritto sempre Tuttosport nei giorni scorsi - sul ritorno nella lista dei convocati per la partita contro la Sampdoria dopo la sosta delle Nazionali.

Proprio in vista della sfida di Marassi e di quella contro il Real Madrid (in programma il 15 settembre, esordio in Champions League), Inzaghi sta studiano le mosse necessarie per 'far ruotare' la rosa. Contro i blucerchiati il tecnico sembra orientato a riproporre il tandem composto da Edin Dzeko e Stefano Sensi con quest'ultimo schierato alle spalle del bosniaco. Conto le Merengues di Carlo Ancelotti, i titolari in avanti potrebbero invece essere Lautaro Martinez e Joaquin Correa (l'approfondimento lo trovate in questo articolo). I due argentini, intanto, hanno illuminato la notte fra giovedì e venerdì dell'Inter: sono infatti entrambi andati a segno con la maglia dell'Argentina contro il Venezuela, gara valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022 (ne parliamo in questo articolo). Questa sera, poi, l'Albiceleste tornerà in campo nella super sfida contro il Brasile.