Sampdoria-Inter che guaio per Inzaghi! il tecnico riceve pessime notizie

Simone Inzaghi, in vista di Sampdoria-Inter (domenica 12 settembre ore 12:30), ha ricevuto pessime notizie.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Stefano Sensi e Alessandro Bastoni hanno accusato, durante il ritiro con l'Italia di Roberto Mancini, 'noie' fisiche. Il primo avrebbe un problema al polpaccio, mentre il difensore ha subito una botta in allenamento. Oggi (mercoledì 8 settembre, ndr) verranno svolti gli esami strumentali. Dal loro esito dipenderà la decisione sul da farsi. Molto probabile, però, che i due assisteranno alla partita dalla panchina.

Questo stop rappresenta una tegola sia per il commissario tecnico, stasera con la Lituania è infatti in programma una gara decisiva per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, sia per Inzaghi. Il tecnico piacentino e l'Inter dovranno infatti affrontare, a partire da domenica, un trittico di match in soli sette giorni. La squadra dovrà infatti vedersela con Sampdoria, Real Madrid e Bologna.

Bastoni è un punto fermo della difesa, mentre Sensi andava verso una maglia da titolare in vista della gara di Marassi: avrebbe infatti dovuto essere la 'spalla' di Edin Dzeko là davanti. La penuria di attaccanti (Lautaro e Correa torneranno dall'Argentina solo sabato) stava infatti portando il mister a rispolverare la soluzione adottata nella prima giornata di campionato, in occasione di Inter Genoa. Se l'infortunio dovesse essere confermato, e Sensi domenica non potesse essere convocato, il tecnico avrà, come attaccanti arruolabili dal primo minuto, solo Dzeko e Satriano (in attesa di avere responsi sulle condizioni di Alexis Sanchez).