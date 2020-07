Roma Inter, Conte confida nel recupero di due pedine fondamentali

Roma Inter sarà il match nel quale i nerazzurri saranno chiamati a dare continuità alle ultime vittorie, per consolidare il secondo posto. L'asticella sarà di certo più alta rispetto agli ultimi match, visto che si affronterà la quinta in classifica, reduce peraltro da tre vittorie consecutive.

Conte spera di riuscire a fare risultato all'Olimpico grazie anche al reintegro di due pedine molto importanti. Si tratta innanzitutto di Lukaku, che sta smaltendo la contrattura rimediata in occasione del match contro il Verona.

Il belga non è stato rischiato ieri contro la Spal, e la speranza è che domenica scenda in campo, magari anche da titolare. Poi c'è Barella, per il quale però sembra essere più probabile una panchina, visto che non è ancora al 100% dopo la distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Lo riporta il Corriere dello Sport.