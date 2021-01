Roma-Inter, Conte con un ballottaggio: la probabile (GdS)

Manca pochissimo al lunch match di quest'oggi tra Roma e Inter che ci dirà quale delle due squadre rimarrà in scia del Milan vittorioso ieri sera nel match casalingo contro il Torino. Fonseca e Conte si sfidano uno per cercare l'aggancio al secondo posto, l'altro per confermare il piazzamento e lasciarsi alle spalle la brutta prestazione unita alla sconfitta subita a Genova nello scorso turno infrasettimanale.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport tra le sue pagine mister Antonio Conte non avrebbe alcun dubbio riguardante la formazione - con il consueto modulo 3-5-2 - da far scendere in campo quest'oggi, se non un unico ballottaggio sulla fascia sinistra tra Young e Darmian. Tra i pali dunque confermato capitan Handanovic difeso dal consueto trio composto da Skriniar-De Vrij-Bastoni. In mediana torna dal primo minuto Arturo Vidal che stando alle parole di Conte in settimana si è allenato con il piglio corretto ed è pronto dunque a dargli una chance all'inizio. Insieme a lui in mediana spazio a Brozovic e Barella - ancora panchina per Sensi ed Eriksen insieme a Gagliardini -, mentre sulle fasce da una parte Hakimi a destra in un buon stato di forma mentre, come anticipato in precedenza, ballottaggio in corso tra l'inglese e l'italiano con quest'ultimo in leggero vantaggio per le sue qualità difensive.

In attacco confermatissima la coppia Lukaku-Lautaro con Sanchez in panchina pronto a subentrare a partita in corso. Restano ai box Vecino (si dovrebbe rivedere in panchina la prossima settimana in occasione del match di Coppa Italia contro la Fiorentina) e Pinamonti, oltre a D'Ambrosio che ne avrà ancora per circa un mese, ma che ha scongiurato l'operazione chirurgica. La probabile (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro.