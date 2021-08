Rinnovo Lautaro: l'Inter alza 'bandiera bianca' su una clausola milionaria

Fra Lautaro Martinez e l'Inter c'è stato un altro passo in avanti per il rinnovo di contratto: "La fumata bianca è più vicina" assicura il Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 29 agosto.

Il quotidiano sportivo spiega che "dovrebbe essere sufficiente un nuovo appuntamento con il rappresentante dell'attaccante argentino per arrivare a un accordo definitivo. L'Inter - anticipa Pietro Guadagno nel suo articolo - lascerà trascorrere gli ultimi giorni di mercato, visto che, al di là di nuovi innesti, al momento esclusi, ci sono da sistemare in prestito una serie di esuberi e poi andrà in scena un nuovo appuntamento. Con ogni probabilità già nella giornata di mercoledì (1 settembre, ndr)".

Quali saranno i termini del nuovo accordo? "Possibile che la quadratura possa essere trovata attorno ai 6,5 milioni di euro" scrive il Corriere dello Sport. Ricordiamo, infatti, che la prima richiesta dell'agente del Toro, Alejandro Camano, sfiorava gli 8 milioni mentre l'Inter partiva da una base di 4,5: qui trovate le 'puntate precedenti'. Non solo. Il quotidiano romano rivela che "tutto lascia credere che verrà eliminata la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. L'ultimo aspetto da definire - conclude Guadagno - riguarda la durata del contratto: sarà un quinquennale, quindi scadenza nel 2026, oppure un quadriennale con opzione per un'ulteriore stagione".