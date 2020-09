Riaperture Stadi, contro il Pisa l'Inter ospiterà mille tifosi al Meazza

Riaperture Stadi, il Giuseppe Meazza di Milano è pronto a riaprire le porte e dopo i festeggiamenti per la vittoria del derby vinto in rimonta per 4-2 contro i cugini - l'ultimo match a porte aperte per i tifosi nerazzurri - quest'oggi "riabbraccerà" i tifosi, anche se a numero molto ridotto. Infatti il club sceglierà 1.000 tifosi, i quali sono pronti ad assistere all'ultimo match pre-campionato contro il Pisa prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione.

Una grande novità è annunciata quella annunciata dai quotidiani di tutto il Bel Paese, in quanto diversa dall'idea iniziale di giocare a porte chiuse: “L’Inter guarda avanti. Con un pizzico di fiducia in più. Per la sfida contro il Pisa, in programma alle 18, lo stadio è pronto a riaprire al pubblico". Un'ottima notizia non solo per i cuori nerazzurri, bensì per l'intero movimento calcistico: "Il Meazza ospiterà infatti 1.000 tifosi scelti dal club, che entreranno allo stadio nel massimo rispetto delle restrizioni di sicurezza, in rappresentanza di tutto il mondo nerazzurro, per quello che suona a tutti gli effetti come un messaggio di speranza”.

L'Inter non sarà l'unico club a riaprire parzialmente gli stadi. Infatti stando alle ultime notizie anche il Parma, per il suo debutto stagionale al Tardini contro il Napoli, è pronto a riaccogliere circa 1.000 tifosi pronti a supportare il loro club. Sarà questa la strada da percorrere in futuro? Difficile da dirsi, in quanto su questo fatto non c'è ancora una linea ben chiara e definitiva, la certezza sicuramente è quella che le graduali riaperture porteranno un segnale di speranza forte per guardare al futuro con ottimismo.