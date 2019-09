Retroscena: Ecco come Conte ha dato la svolta dopo il pari con lo Slavia

Interessante retroscena quello svelato questa mattina dal Corriere dello Sport. Dopo il pari contro lo Slavia, dove la maggiore pecca si era vista sul piano dell'atteggiamento mentale, Antonio Conte ha imposto una correzione di rotta.

Il primo passo è stato quello di mostrare il video della gara di Champions, dove sono stati evidenziati gli errori, anche con toni decisi. Questa riunione è avvenuta mercoledì, il giorno dopo il match europeo quindi, e dopo che Conte aveva passato la notte nel centro sportivo.

Infine è stato fatto un discorso alla squadra, dove è stato messo in evidenza un punto su tutti: la squadra ha un grande potenziale, e un risultato negativo non può cancellare il lavoro fatto. la squadra insomma non deve perdere fiducia nei propri mezzi.