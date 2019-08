Repubblica - Marotta a contatto con l'ex agente di Dybala: i retroscena

Ci sarebbero importanti risvolti tra l'Inter e Paulo Dybala. Secondo Repubblica, lo scambio con Lukaku non è stato ancora perfezionato e i nerazzurri restano alla finestra.

"Fabio Paratici è tornato da Londra senza contratti in mano, ma con la convinzione che alla fine lo scambio si farà, magari aggiungendo Mandzukic al pacchetto". Ma Dybala è "nervoso, deluso". "L'Inter non ha perso le speranze e non è un caso che ieri Marotta abbia visto Pier Paolo Triulzi, l'ex agente di Dybala, da cui divorziò tumultuosamente.

Sulla Joya pende la minaccia di una causa milionaria sui diritti d'immagine, ceduti per 7,5 milioni a Triulzi prima della rottura". L'incontro sarebbe servito per capire "quali rischi correrà chi si assicurerà Dybala e questa mossa sottintende il grande interesse che l'Inter continua ad avere nei suoi confronti". Se l'argentino rifiuterà lo United, l'Inter rilancerà già da martedì per Lukaku.