Repubblica - Icardi minaccia l'Inter: lo sfogo dell'attaccante in una frase

Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, la reazione di Icardi dopo la decisione da parte dell'Inter non si è fatta attendere. Oggi la squadra di Antonio Conte farà il suo esordio in campo, a Lugano contro la formazione svizzera, per dare il via alla nuova stagione anche dal punto di vista agonistico.

I nerazzurri saranno primi di attaccanti e, in particolare, non ci sarà il bomber argentino, chi ieri è stato rimandato a Milano, ufficialmente perché fuori forma, e non partirà poi per la Cina con il resto del gruppo. Inutile sottolineare come di mezzo ci sia il mercato e la scelta del club nerazzurro di venderlo. Una cessione che però, per l'Argentino non sembra essere così scontata.



IL COMUNICATO - '"Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo. Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia".



ICARDI NON CI STA - Secondo quanto svelato da Repubblica, Icardi al momento della comunicazione ricevuta dalla società è sbottato in un laconico, ma diretto, "Resto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo". Una frase che sottolinea come, il comune accordo probabilmente fosse fra la società e l'allenatore, ma non con il giocatore la cui cessione ora si fa sempre più in salita.