Repubblica - Icardi Juve, le promesse di Paratici e quella maglia numero 9

L'edizione odierna di Repubblica presenta il campionato di Serie A al via oggi e si sofferma sul possibile affare di mercato tra Inter e Juventus che vede protagonista Mauro Icardi.

PROMESSE – “La maglia col 9 non ha un padrone, per due motivi: per non ridarla a Higuain e fargli dispetto e perché da mesi era stata promessa a Icardi, l’unico che per l’intera estate abbia seguito alla lettera gli inviti di Paratici. Maurito è ancora lì che disciplinatamente aspetta anche se da Torino stanno cominciando a fargli balenare la possibilità che tutta questa attesa resti vana. Icardi, in ogni caso, al Napoli non ha risposto. Senza Juve, piuttosto resta all’Inter, convinto che prima o poi Conte si rassegnerà ad avere bisogno di lui”.

DA MANCHESTER – I nerazzurri intanto continuano a lavorare insistentemente con lo United per chiudere il secondo accordo con il club inglese, vale a dire Alexis Sanchez. Il cileno, oramai promesso sposo dei nerazzurri, è sempre in orbita Inter, si frena sulle modalità che non sembrerebbero convincere gli inglesi che non vorrebbero esser presi per il collo. Si aspetterà martedi per affondare il colpo definitivo ma: “Intanto il club, evitando inutili frizioni che un buon avvocato avrebbe saputo cavalcare, ha consentito a Icardi di indossare la maglia numero 7, in teoria destinato a Sanchez”