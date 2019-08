Repubblica - Dzeko vuole l'Inter: la Roma ha fatto una richiesta assurda

L'edizione odierna di Repubblica aggiorna la trattativa che potrebbe portare Edin Dzeko all'Inter. Affare che però sembra ogni giorno complicarsi sempre di più, perchè secondo il quotidiano i giallorossi avrebbero deciso di alzare ancora una volta la posta per lasciarlo partire in direzione Milano. Ora la richiesta pare essersi alzata a 20 milioni di euro più bonus, che potrebbe indurre Marotta a cambiare definitivamente obiettivo:

“Come uno schiaffo al mercato che da mesi lo vorrebbe già a Milano al servizio di Conte, Edin Dzeko continua a illuminare la Roma. La vittoria per 3-2 col Lille lo ha certificato, dopo gli indizi già forniti dal test contro il Perugia. Due assist, quello a Ünder per pareggiare il gol iniziale dei francesi firmato da Timothy Weah, figlio dell’ex milanista George.

Poi quello nel recupero per offrire a Cristante il gol vittoria. Azioni simili, sfruttando i movimenti in profondità e la qualità nei piedi del numero 9: difficile per Fonseca trovare un centravanti più adatto al suo gioco. Per questo la Roma ha respinto l’offerta di 15 milioni fatta pervenire lunedì dall’Inter per Dzeko. Anzi, adesso la società ha alzato la richiesta: 20 milioni più bonus, per avere il centravanti.

Anche se la volontà di Dzeko non è cambiata: vuole andare all’Inter. Da Trigoria stanno provando a fargli cambiare idea e sarebbero anche disposti a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Restasse, con Schick verso il Dortmund, gli affiancherebbero poi l’ex Juve Fernando Llorente“.