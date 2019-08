Repubblica - Dybala parla con Icardi in vista di un possibile arrivo a Milano

Paulo Dybala strizza l'occhio all'Inter: questa la notizia lanciata dall'edizione odierna de "La Repubblica", che sottolinea come l'argentino abbia già chiesto informazioni sulla Beneamata attraverso una telefonata con un altro protagonista di mercato: Mauro Icardi. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano:



“Il destino di Icardi e Dybala è tornato a intrecciarsi. Stavolta al telefono e lo scambio di opinioni tra i due argentini — Paulo, come si sta a Torino? Mauro, come si sta a Milano? — potrebbe davvero preludere al sofferto scambio, con annesse plusvalenze tra i club interessati”.



In seguito anche spazio alla trattativa per Dzeko:



“Ad oggi da Milano non pensano a rilanci e la Roma non farà sconti, quindi servirà pazienza. Come per Lukaku, per cui Marotta è fermo a 65 milioni più bonus, confidando che il “no” di Dybala allo United lascerà l’Inter sola nella corsa al numero 9 belga”.