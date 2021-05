Reazione Lotito: perso Inzaghi, pensa a due ex Inter

La Lazio ha perso Simone Inzaghi. Per l'ormai ex mister biancoceleste manca solo l'ufficialità dell'approdo all'Inter. Un matrimonio non in discussione, e che si concretizzerà nelle prossime ore.

Lavori in corso, ora, a Roma per il sostituto. Fra le idee anche quelle che portano a due ex Inter: Sinisa Mihajlovic e Dejan Stankovic. Potrebbe dunque essere di marca curiosamente nerazzurra la risposta di Lotito allo schiaffo registrato con Inzaghi.

Gli altri nomi, accostati oggi da La Gazzetta dello Sport, alla panchina biancoceleste sono Italiano e Sarri.