Real Inter, formazione fatta: presa decisione su Sanchez ed Eriksen

Real Inter andrà in scena questa sera, e sarà una gara decisiva per il cammino in Champions di entrambe le squadre, dal momento che entrambi i club non hanno avuto la migliore delle partenze.

Conte deve affrontare questa delicata sfida in una situazione di mini emergenza, soprattutto per quello che riguarda l'attacco. Lukaku alla fine non è partito per Madrid, e Sanchez inizierà dalla panchina. Il cileno si trascina un problema muscolare dalla pausa delle nazionali, e Conte non cuole rischiarlo. Al suo posto spazio a Perisic.

A centrocampo, riporta il Corriere dello Sport, spazio a Brozovic e Vidal, mentre sulla trequarti Barella preferito a Eriksen, in quanto fornisce maggiori garanzie. In difesa invece Skriniar, finalmente negativo, non sarà titolare.