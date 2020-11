Real-Inter: Conte tira le somme tra assenze e presenze (CdS)

Archiviato il match di ieri sera che ha portato nelle casse nerazzurre solamente uno striminzito punto frutto della rimonta da 0-2 a 2-2 contro il Parma, l'Inter ora inizia a pensare e a preparare un'altra partita di fondamentale importanza ovvero lo scontro di martedì sera contro il Real Madrid in Champions League. Una buona notizia, una incertezza e un quasi forfait: questo il borsino in casa Inter in vista del match in programma tra due giorni.

Come infatti riporta e conferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Torna a disposizione Skriniar, negativo al Covid-19 dopo oltre tre settimane e per lui dunque convocazione possibile, ma non maglia da titolare vista la lunga assenza. E in queste ore si capirà se Conte potrà riavere Lukaku e Sanchez". In merito alla loro situazione il quotidiano riporta: "Per il primo, le speranze sono ridotte al lumicino, anche per non rischiare un guaio più grave. Anzi, non è da escludere che, se non dovesse nemmeno partire per Madrid, poi rimanga fuori anche con l’Atalanta, se non altro in prospettiva nazionale dando seguito a quanto detto da Marotta nel pre-partita".

Su Sanchez invece: "Più fiducia sul conto del cileno, ma ancora non è chiaro se possa dare garanzie per una maglia da titolare o se al massimo riesca ad accomodarsi in panchina". Chiosa finale sulla non facile situazione vissuta in questo periodo da Stefano Sensi che dopo lo spezzone di gara con la Lazio non ha più rivisto il campo per i soliti guai fisici :"Nulla da fare, infine, per Sensi. Tornerà dopo la sosta, e di sicuro su di lui occorrerà lavorare anche sul piano psicologico".