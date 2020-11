Real Inter, arriva la decisione su Lukaku. il punto su Skriniar e Sanchez

Real Inter sarò il big match di Champions League di domani sera, occasione in cui i nerazzurri si giocheranno molto del loro cammino europeo. La situazione però non appare delle migliori per Conte, che è alle prese con alcune potenziali assenze molto pesanti.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto questa mattina. Lukaku è il giocatore che più di tutti sta tenendo con il fiato sospeso il mondo nerazzurro, e la notizia è che non dovrebbe far parte del match. Ieri non si è allenato, e addirittura sembra essere a rischio la gara contro l'Atalanta di sabato.

In attacco però l'assenza del belga potrebbe venir compensata dal rientro di Sanchez, le cui condizioni inducono ad un cauto ottimismo, quanto meno per vederlo in panchina. Infine chi ci sarà senza dubbio è Milan Skriniar, che è risultato giorni fa negativo al tampone e quindi sarà arruolabile.