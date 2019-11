Rassegna stampa Inter - Cessioni e tentazioni: gli ultimi aggiornamenti

Milan Skriniar potrebbe vestire una maglia diversa rispetto a quella nerazzurra. Il difensore dell’Inter è finito nel mirino di Barcellona e Real Madrid, con il futuro del centrale però mai messo in discussione da Suning. “Tuttosport” riporta l’insistente pressing delle due squadre iberiche. A gennaio difficilmente si potrà vedere il numero trenta-sette allenato da Conte con un’altra casacca, probabile invece un serio e concreto tentativo da parte dei top club europei nella prossima finestra estiva di calciomercato. L’adattamento dello slovacco nello schieramento a tre finora non è stato facile: Skriniar ha faticato sul centrosinistra e assieme a lui anche Godin (abituato alla difesa a quattro) ha riscontrato qualche problema. L’Inter valuta il possibile rimpiazzo e stando sempre alle indiscrezioni pubblicate dal giornale torinese il belga Vertonghen, attualmente al Tottenham, può essere il giusto sostituto qualora Marotta e Ausilio decidessero di cedere alle tentazioni di mercato provenienti dalla Spagna.



IN USCITA – Nel frattempo si lavora anche per piazzare determinati esuberi in altre squadre. Il noto quotidiano riporta nell’edizione di oggi l’interesse del Torino per Borja Valero e Politano. Il primo, ormai finito nel dimenticatoio, è ritenuto il profilo ideale per la mediana di Mazzarri quest’ultimo in cerca di garanzie a centrocampo con l’identikit tracciato dal Toro che porta al centrocampista ormai ai margini del progetto tattico nerazzurro. Lo stesso vale per Politano: l’attaccante è nel giro della Nazionale ma il cambio repentino della sua situazione potrebbe agevolarne la cessione sempre al club di Urbano Cairo. Tutto però rimandato ad agosto, quando si scopriranno le intenzioni della dirigenza granata.