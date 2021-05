Ranocchia, Inzaghi ne blocca la partenza. Intreccio con De Vrij

Ranocchia rientra eccome nei piani di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Questa quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Il difensore è uno dei giocatori in bilico. In caso di permanenza di Conte il contratto non gli sarebbe stato sicuramente rinnovato. Il nuovo allenatore invece, scrive il Corriere dello Sport, vorrebbe tenerlo. Il suo ruolo sarebbe infatti quello di prima alternativa a De Vrij, al centro della difesa a tre.

Ranocchia ha svolto questo ruolo nei due anni di esperienza con Conte, fornendo anche buone prestazioni. Oltre lui Inzaghi avrebbe chiesto di trattenere anche D'Ambrosio.