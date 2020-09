Ranocchia-Inter, il difensore deve dare l'ultima risposta al Genoa (CdS)

Ranocchia-Inter, l'ex numero 23 ora 13 sarebbe in procinto di lasciare a titolo definitivo l'Inter per far ritorno nella squadra che lo ha lanciato ovvero il Genoa. Il difensore umbro - ieri sera in panchina nel debutto stagionale dei nerazzurri contro la Fiorentina - dovrebbe solamente esprimersi in maniera definitiva per chiarire il suo futuro. Più volte il difensore ha ribadito di star bene a Milano, nonostante il suo impiego sporadico, anche se Genova gli è rimasta nel cuore.

Ranocchia che non rientra ne l piano tecnico-tattico della stagione sta riflettendo se la Liguria possa essere la meta ideale per lui non solo dal punto di vista professionistico, bensì anche familiare. Su di lui il Grifone è ormai forte da un paio di settimane nella persona del presidente Preziosi che lo rivorrebbe a tutti i costi. Secondo quanto confermato dal Corriere dello Sport, il club ligure sarebbe in attesa dell'ultimo sì, quello capace di portare alla firma finale del contratto.

I rossoblu sono molto attivi in questa fase di mercato e sarebbero sulle tracce di Scamacca, oltre che su quelle di Balotelli - per lui potrebbe esserci un'ulteriore possibilità in Serie A - e Torregrossa. Se poi alla fine Andrea Ranocchia dovesse declinare l'offerta forte della sua volonta di rimanere all'Inter anche in questa stagione, l'alternativa sarebbe Luperto del Napoli.