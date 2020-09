Ranocchia Inter, colpo di scena: cambiano le carte in tavola

Sembrava destinato a lasciare Milano, adesso invece tutto sembra tornato ad essere in bilico. In questi frenetici ultimi giorni di mercato, l'Inter dovrà risolvere parecchi grattacapi, a partire dal capitolo difesa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, con la partenza di Diego Godin e il futuro incerto di Skriniar, i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di indebolire il reparto arretrato. Le tre reti subite dalla Fiorentina da Ribery & C. hanno fatto suonare un piccolo campanello d'allarme, a testimonianza di come trovare un equilibrio difensivo sia di fondamentale importanza.

Con il giovane Pirola destinato a partire, direzione Pescara in Serie B, la cessione di Ranocchia rischierebbe di compromettere la quantità del reparto difensivo, quello che forse necessita ad oggi di qualche intervento. Il club di Viale della Liberazione si sarebbe presa 48 ore per riflettere, nonostante il principio d'accordo fra il Genoa e il difensore ex Bari. L'unico vice De Vrij ad oggi è proprio Ranocchia, con Bastoni che ha dimostrato di faticare in quel ruolo. L'Inter riflette: alla fine del mercato manca sempre meno.