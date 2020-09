Ranocchia Genoa, il giocatore vuole restare a Milano. Faggiano attende

E' un asse che continua ad essere caldissimo quello che attualmente collega Genova e Milano. Con il Genoa l'Inter ha già ultimato il ritorno di Andrea Pinamonti. Nei giorni scorsi però, il DS del Grifone Daniele Faggiano ha incontro il DS interista Piero Ausilio e l'AD Beppe Marotta.

Un summit nella quale, oltre a parlare di Pinamonti poco prima che si concludesse la trattativa, si è discusso anche di Andrea Ranocchia. Il club interista ha già dato il proprio assenso per liberare il giocatore a costo zero.

A bloccare il tutto però, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe la volontà di Ranocchia. Il n°13 vuole rispettare il contratto in scadenza nel 2021 e dunque rimanere all'Inter per un'altra stagione.