Psg, mega offerta per Conte: richiesti anche due suoi fedelissimi nerazzurri

Psg, è Antonio Conte il nome in cima alla lista di Al Khelafi per la panchina del club transalpino.

Il tecnico salentino è attualmente alla guida del Tottenham con cui ha un contratto fino al 2023 ma potrebbe liberarsi a fine stagione per andare a Parigi e sostituire Mauricio Pochettino. Secondo quanto riportato da Tuttosport Antonio Conte avrebbe richiesto un ingaggio da circa 30 milioni di euro a stagione, poco meno del doppio rispetto a ai 17 milioni di euro a stagione percepiti attualmente agli Spurs. Una cifra mostruosa che lo renderebbe l’allenatore più pagato del pianeta.

Stando a quanto riferisce il quotidiano torinese, Antonio Conte avrebbe richiesto alla società parigina anche l’acquisto di due suoi fedelissimi ai tempi dell’Inter, ovvero Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Il belga sta vivendo una stagione molto complicata al Chelsea dove è finito pian piano ai margini del progetto di Tuchel e potrebbe essere ceduto. Discorso diverso per il centrocampista, elemento imprescindibile per Simone Inzaghi e fresco di rinnovo con l’Inter. I nerazzurri lo riterrebbero incedibile ma non è da escludere che nel caso in cui dovesse arrivare una maxi offerta possano cambiare idea. Antonio Conte sembra ormai sempre più vicino alla panchina del Paris Saint-Germain, le prossime settimane potrebbero essere decisive.