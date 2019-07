Psg Inter, le probabili formazioni: Conte attende risposte da tre nerazzurri

Antonio Conte cerca conferme contro il Psg dopo l’ottima prova con la Juventus. Oggi la squadra nerazzurra affronta i parigini al Macau Olympic Sports Center di Macao, alle 13.30 (diretta su Sportitalia).

Il tecnico dell'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, attende risposte da tre nerazzurri: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni ed Ivan Perisic. "Il centrocampista partirà titolare. È il primo vero esame dell’ex Cagliari, dopo i due spezzoni poco significativi con Manchester United e Juve. È una prova generale, in campo va quello che oggi sarebbe il reparto titolare nerazzurro.

Barella e Sensi ai lati di Brozovic, ma occhio come sempre alle posizioni degli ultimi due, spesso Intercambiabili. Va testato anche l’impatto con gli avversari, possibili futuri rivali in Champions. E magari anche la sfida a distanza dei due azzurri con il compagno di Nazionale Verratti, ieri uno spettacolo da ammirare in allenamento nell’impianto del centro olimpico di Macao.

Per quanto riguarda il giovane difensore Bastoni, Conte ha una grande considerazione e non è un caso che abbia lasciato partire serenamente Joao Miranda. Ne ha preteso l’inserimento in gruppo e anche per lui oggi per lui dovrebbero aprirsi le porte di una maglia da titolare: possibile infatti che dia il cambio a uno dei centrali, più probabile D’Ambrosio. E in difesa è anche atteso l’esordio ufficiale di Diego Godin: avverrà nella ripresa, gradualmente, più o meno con le stesse modalità di Barella della scorsa settimana.

Ancora out Politano e Lazaro – per loro ieri seduta atletica a parte –, c’è grande curiosità per la prova di Ivan Perisic. L’esperimento nel ruolo di attaccante non va sottovalutato in ottica futura. Il croato non ha molta voglia di lasciare l’Inter, a differenza di quanto accaduto in passato. E anche l’atteggiamento positivo con il quale ha reagito allo spostamento in campo ne è la conferma. Contro la Juve era stato tra i migliori, ora il Psg vale come un nuovo test. Prima del ritorno a Milano: l’Inter si imbarcherà subito dopo il match. E ad Appiano ci sarà anche Mauro Icardi, che si aspetta di essere reintegrato".

Le Probabili Formazioni

PSG (4-4-2): Areola; Meunier, Kehrer, Kurzawa, Bernat; Sarabia, Verratti, Herrera, Draxler; Mbappé, Jesè. ALL.: Tuchel.

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic. ALL.: Conte.

ARBITRO: Fu Ming (Cina).