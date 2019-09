Pronto il rinnovo per Handanovic, ma la società ha già scelto il successore

L'Inter sta lavorando per rinnovare il contratto di Samir Handanovic. L'intenzione è quella di allungare il legame dello sloveno con i nerazzurri per un altro anno, ossia fino al 2022.

"L’idea è anche quella di concedergli un aumento per portare il suo ingaggio oltre i 3 milioni di euro: un atto dovuto per il capitano della squadra, tenuto conto che ormai il livello degli emolumenti in squadra si è alzato sensibilmente.

E poi in quell’ultima potenziale stagione potrà fare da chioccia al suo erede designato, vale a dire Radu. Il rumeno, infatti, con un altro paio di anni al Genoa sarà pronto per l’Inter. Poi sarà lui a non dover far rimpiangere Handanovic”.