Probabile Inter, Conte si affiderà a Sanchez come vice Lukaku? (GdS)

Probabile Inter, quale sarà il jolly di mister Antonio Conte per il match di domani alle ore 15 in casa dell'Atalanta? Secondo la Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, il tecnico sembrerebbe deciso a lanciare Sanchez dal 1' minuto al posto di Romelu Lukaku: "In partite come questa, ci vuole un po’ di Maravilla per far saltare il banco. E stavolta Conte sembra orientato a puntare su Sanchez fin dal primo minuto. Spetterà quindi al Niño il pesante compito di sostituire l'acciaccato Lukaku".

Non oslo jolly per l'Inter, ma pure per Gasperini che dovrebbe lanciare Pessina dal primo minuto sulla trequarti anche se è in corso il ballottaggio con Ilicic e Gomez. Capitolo Lukaku, i nerazzurri oggi avranno il responso definitivo sulle sue condizioni e potranno decidere come agire: "La speranza resiste e fino all’ultimo omento disponibile l’Inter proverà a capire se sarà possibile convocare Romelu Lukaku per Bergamo. Ieri il belga ha lavorato ancora a parte". Così precisa la rosea, che riporta come molto probabilmente il belga risponderà presente alla chiamata della sua Nazionale lunedì.

Il quotidiano comunque ci tiene a precisare: "Un lavoro a parte che però il belga ha svolto come un allenamento vero e intenso, senza alcun problema. problemi. In casa nerazzurra la decisione definitiva verrà presa oggi, ma Big Rom al massimo andrà in panchina e lunedì risponderà alla convocazione del Belgio". Dunque la probabile dovrebbe vedere il cileno Sanchez al fianco di Lautaro Martinez, con alle loro spalle Barella. In mediana spazio a Vidal con uno tra Brozovic-Gagliardini - panchina per Eriksen - a completare il reparto il duo Hakimi-Perisic, con il croato favorito su Young per partire titolare. In difesa confermati Bastoni-De Vrij con il probabile ritorno dal primo minuto di Skriniar a completare la linea a tre. In porta capitan Handanovic.