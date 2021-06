Primavera Inter, è tempo di verdetti: occhio ai precedenti

Primavera Inter, è tempo di verdetti. Quest'oggi in campo alle 18 i ragazzi di Madonna sfideranno la sorpresa Empoli (che ha eliminato la Juventus) per poter accedere alla finale del campionato dove ad attendere una delle due formazioni c'è già la favoritissima Atalanta che ha sconfitto per 2-1 la Sampdoria. I bergamaschi, mercoledì giorno della finale, cercheranno di conquistarsi il terzo titolo consecutivo.

La squadra di Brambilla però, avrà ancora uno scoglio da superare. Infatti, come detto in precedenza, quest'oggi si conoscerà la sua avversaria. Inter o Empoli? Un match interessante sulla carta e molto in bilico per il risultato finale: "Alle 18, in diretta su Sportitalia (arbitra Rutella di Enna), l’Atalanta conoscerà la sua avversaria. Sarà una tra Inter ed Empoli, che si affronteranno in una sfida che si è già giocata a inizio giugno e che alla squadra di Madonna costò il primato". Così apre La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna (domenica 27 giugno 2021, ndr), che ricorda il match di inizio mese.

"Quel giorno, al Breda, l’Empoli vinse 3-2 con gol decisivo di Bozhanaj". Prosegue così la rosea che poi aggiunge: "L’Inter, che ha chiuso la regular season a pari punti con Sampdoria e Juventus, debutta nella fase finale e chiede i gol per andare avanti a Satriano (12) e al centrocampista col vizio del gol Cesare Casadei (9)". Un duello, tra le due formazioni, che ha radici lontane addirittura al 2019: "L’Empoli, nel 2019, battendo l’Inter ha già vinto uno scudetto Under16, e Buscè era in panchina".

Oggi i nerazzurri cercheranno la rivincita che significherebbe finale: "Dopo i tempi regolamentari e quelli supplementari, ai nerazzurri basterebbe anche il pareggio". Questa sera il verdetto finale.