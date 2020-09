Prima TS: "Inter, Vidal si libera dal Barca: Conte, arrivo!"

Arturo Vidal e l'Inter sembrano davvero ad un passo. É un matrimonio che s'ha da fare e il tecnico nerazzurro Antonio Conte sarebbe sempre piú vicino a poter riabbracciare il proprio pupillo, sette anni dopo le due stagioni trascorse assieme a Torino, durante le quali il tecnico leccese é stato in grado di forgiare il guerriero, soprannome attribuitogli per la grande grinta ed energia trasmesse in campo, allora proveniente dal Bayer Leverkusen e semisconosciuto, lanciandolo ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport in prima pagina, l’entourage del cileno, che da giorni avrebbe raggiunto un accordo con il club di viale della Liberazione, sarebbe ora in fase avanzata anche nella trattativa per far sí che il proprio assistito si svincoli dal Barcellona, cosicché l’Inter possa aggiudicarsi le prestazioni senza dover sborsare alcun indennizzo nelle casse dei catalani.

L'Inter ora attende e si prepara ad accogliere l'ex Juve e Bayern non appena la mediazione con il club blaugrana sará conclusa. Questione di ore, riporta Tuttosport, tanto che i nerazzurri sperano poter avere la firma di Vidal sul contratto entro il fine settimana, per la gioia del suo probabile futuro allenatore, che potrebbe averlo a disposizione giá a partire dal primo raduno.