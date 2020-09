Prima pagina GdS: “L’Inter si raduna, il mercato s’infiamma”

Ci sono le foto di N’Golo Kanté e Arturo Vidal in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, a fare da cornice al titolo “Kanté ConTe”. Il primo, con la classica tenuta blues del Chelsea, il secondo, addirittura giá vestito di nerazzurro a sottolineare quanto il cileno sia davvero ad un passo dal club di viale della Liberazione.

Sarebbero infatti giorni caldissimi in casa Inter per quanto riguarda il mercato. L’obiettivo é riuscire a regalare ad Antonio Conte i rinforzi a centrocampo richiesti esplicitamente dal tecnico leccese, che non a caso corrispondono a due pupilli dell’ex ct, con i quali in passato ha giá saputo vincere, al comando di corazzate che avevano il francese ed il cileno come guerrieri sugli scudi.

Per il primo, riporta il quotidiano rosa, l’affare sarebbe piuttosto complicato e sarebbe necessaria una somma che si avvicini ai 50 milioni di euro per soddisfare le richieste del club di Stamford Bridge. Per quanto riguarda il secondo, invece, secondo la Gazzetta mancherebbero ormai davvero solo le firme. Il classe 1987 ex Juve si sarebbe infatti liberato dal proprio contratto con il Barcellona e avrebbe accettato da settimane la proposta nerazzurra.