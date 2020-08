Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inter, gran finale!"

Dieci anni dopo l’ultima volta, l’Inter tornerá a giocarsi la finale di una coppa europea e oggi, dopo il trionfo contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, si gode gli elogi sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Il neutro di Düsseldorf non ha sancito solamente un vincitore, i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo e reso docile un avversario potenzialmente ben oltre l’insidioso.

“Sempre piú dolce é l’estate nerazzurra - scrive la Gazzetta dello Sport - l’Inter ha conquistato la finale di Europa League, e lo ha fatto alla grande. Lo Shakhtar é stato prima superato, poi travolto, e infine umiliato”. I nerazzurri, guidati dall’incontenibile tandem d'attacco Lautaro-Lukaku, e dalla grande prestazione di tutta la squadra, voleranno a Colonia venerdí per affrontare il Siviglia, giá quattro volte campione di questa competizione e che mai ha perso una finale di EL.