Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Conte moltiplica l'Inter"

Dopo il riposo al termine di una stagione che mai in passato era stata cosí lunga, ieri, al Suning Training Center di Appiano Gentile, era il giorno del raduno per l'Inter di Antonio Conte, i cui uomini si sono ritrovati nuovamente dopo il “rompete le righe” al termine dell’amara sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia.

In attesa del rientro dei nazionali, erano giá parecchi i big presenti al primo allenamento della stagione 2020/2021, nel quale hanno spiccato anche i volti nuovi di Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov, in attesa di Arturo Vidal, che secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe ormai completato tutte le carte per liberarsi dal Barcellona e sarebbe in arrivo a Milano tra domani e venerdí.



La rosea riporta di un Antonio Conte pronto ad impostare la stagione all’insegna dell’imprevedibilitá tattica, la cui rosa profonda, in attesa della partenza degli esuberi e dell’arrivo, presumibilmente, di un centrocampista top a cui l’Inter sta dando la caccia (l’identikit risponde al nome di N’Golo Kanté), possa garantire svariate soluzioni e schemi a sorpresa, fondamentali anche e soprattutto se si considera che l’avversario principale nel mirino dei nerazzurri é allenato dall’allievo che meglio di chiunque altro ha saputo leggere ed interpretare magistralmente, sul campo, l’idea di calcio dell’ex ct.