Prima pagina Corriere dello Sport, Zhang: "Inter, fammi felice"

Mai come in questa stagione, il club attualmente locato in viale della Liberazione a Milano aveva ottenuto cosí tanti introiti legati alla partecipazione, e ai risultati, nelle coppe europee. Giunti alla vigilia della finale di colonia contro il Siviglia, infatti, i conti nerazzurri riportano che tra gironi di Champions League e percorso completo in Europa League, l’Inter ha giá incassato un totale di circa 56 milioni di euro (46 dalla prima competizione e 10 dalla seconda).

Vincere domani sera in Germania significherebbe ottenere ulteriori 4 milioni circa per la conquista del trofeo, altri 3,5 milioni legati alla partecipazione alla supercoppa europea, e infine nuovi introiti derivati dai market pool, per un tesoretto totale che si aggirerebbe, come riporta il CdS, attorno ai 74 milioni di euro circa. Zhang Jindong, patron di Suning e uomo al comando del club nerazzurro, osserva attentamente dalla Cina e spera che gli uomini di Antonio Conte lo facciano felice con un nuovo, grande regalo.