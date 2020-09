Prima pagina CdS: "Ninja-Skriniar: per il PSG idea doppia"

Il PSG sarebbe pronto a fare la spesa in casa Inter, e avrebbe espresso un forte interesse per due tesserati nerazzurri: Milan Skriniar e Radja Nainggolan. La notizia, spuntata durante la serata di ieri e che ha trovato eco anche in Francia, é stata riportata questa mattina anche dal Corriere dello Sport in prima pagina.



Secondo il quodiano con sede a Roma, infatti, il ds dei parigini Leonardo, ben noto agli ambienti calcistici meneghini e che ben conosce il nostro calcio, sarebbe alla ricerca del sostutito di Thiago Silva e di un innesto a centrocampo, e avrebbe individuato nello slovacco e nel belga dell’Inter le pedine ideali.



Il club di viale della Liberazione, dalla parte opposta, ha bisogno di vendere per sbloccare il proprio mercato e permettersi investimenti importanti, ed entrambi i calciatori non sono certo sulla lista degli incedibili, sebbene sia difficile pensare che una volta lasciato partire Godin, vicinissimo al Cagliari, l’Inter possa privarsi anche di Skriniar tanto facilmente.