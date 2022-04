Perisic, quale futuro? Ieri fantastico, ora fa gola. Le ultime sul rinnovo

Perisic è stato il protagonista della sfida vinta ieri dall'Inter contro il Verona.

Una prova super quella del mancino croato, che ha premuto sull'acceleratore e fatto ammattire i malcapitati avversari (qui le pagelle di InterDipendenza.Net su Inter-Verona). Attorno all'ex Bayern balla sempre il tema del rinnovo. Riconoscimento meritatissimo, a giudicare dall'attuale stagione di Perisic, ma ancora non scontato.

Fa il punto gazzetta.it: "Al croato viene riconosciuto un rendimento altissimo, ma ha pur sempre 33 anni e la dirigenza deve guardare anche in prospettiva. Al momento i colloqui sono stati congelati - come per altri giocatori - perché la testa deve essere soltanto al campo", si legge.

"La chiave potrebbero essere eventuali offerte al rialzo. Fino a pochi giorni fa non ne erano arrivate - i top club europei puntano a profili più giovani -, ma viene difficile pensare che questo Perisic sprint non faccia gola a qualcuno", scrive il sito del quotidiano milanese.