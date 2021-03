Perisic, palestra in garage. Test, oggi giornata decisiva. Il Marocco reclama Hakimi

Rimedi alternativi per l'Inter che, in mancanza della disponibilità del centro d'allenamento (chiuso, dopo i casi di positività), si allena a casa. Come spiega Il Giornale, tra tapis roulant e pesi c'è chi come Perisic ha creato una palestra fai da te nel suo garage.

Un modo, quello del croato, per tenersi in forma nonostante tutto. Si usa, insomma, anche la creatività per sopperire al momento.

Intanto, la mancanza di nuovi positivi potrebbe portare a liberare i Nazionali. Il quotidiano riferisce di una nazionale marocchina particolarmente attiva per avere Hakimi. Dai test di oggi dipenderanno la ripresa degli allenamenti domani da parte dell'Inter e, appunto, l'eventuale innesco dei viaggi all'estero dei calciatori stranieri impegnati con le rispettive selezioni.