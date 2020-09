Perisic Inter, si lavora al riscatto con il Bayern Monaco: intesa sui 20 mln

Tanti rumors, numerose ipotesi ed adesso finalmente qualcosa di concreto. Il futuro di Ivan Perisic sembra essere sempre più lontano dall'Inter e forse ciò non può che far piacere alla dirigenza che ha come obiettivo quello di riuscire a monetizzare il più possibile da giocatori fuori dai piani futuri del club di Viale della Liberazione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Bayern Monaco sarebbe al lavoro con la dirigenza nerazzurra con il chiaro intento di acquistare a titolo definitivo l'esterno croato. Lo stesso CEO dei bavaresi Rummenigge starebbe trattando in prima persona con l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio, conscio di come un'intesa di massima possa essere raggiunta in tempi non di certo lunghi.

Da limare risulta essere sicuramente l'ingaggio da 11 milioni lordi a stagione, come del resto il prezzo del cartellino del giocatore che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro che ai nerazzurri farebbero più che comodo in ottica acquisti. C'è ottimismo, come del resto fiducia: la trattativa sembra ormai ben intavolata.