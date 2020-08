Perisic Inter, si lavora al riscatto con il Bayern Monaco: intesa più vicina

Sembra essere sempre più vicino il raggiungimento di un'intesa di massima fra l'Inter e il Bayern Monaco per il cartellino di Ivan Perisic. Infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport, le parti sarebbero sempre più vicine, anche se non ancora totalmente. I bavaresi avrebbero proposto ai nerazzurri 12 milioni per il riscatto del giocatore croato mentre i meneghini dal canto loro non sarebbero intenzionati a scendere sotto i 15.

Perisic, con 8 reti e 10 assist in 35 partite, ha potuto esprimere tutto il suo potenziale, disputando un'ottima stagione che di conseguenza, ha dato la possibilità alla dirigenza bavarese di iniziare a ragionare su un suo eventuale riscatto.

Di certo, una volta definito con certezza il suo allenatore nella prossima stagione, l'Inter potrà iniziare a definire con certezza il suo mercato poichè in caso di approdo sulla panchina nerazzurra di Massimiliano Allegri, non è da escludere un ritorno alla base del calciatore croato.