Perisic Inter, permanenza ipotesi concreta: gli sviluppi

Quale futuro per Ivan Perisic? In tanti, da tempo, se lo domandano ma ad oggi trovare risposte concrete e facilmente verificabili risulta alquanto complicato. Il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco ha complicato i piani economici nerazzurri ma a quanto pare, da possibile esubero il croato potrebbe rappresentare a tutti gli effetti una vera e propria risorsa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Antonio Conte sarebbe intenzionato, soprattutto nel caso in cui non dovessero arrivare concrete proposte di mercato, a valorizzare il giocatore. Come durante la scorsa pre-season, il tecnico salentino starebbe provando Perisic sull'out di sinistra come visto contro il Pisa. Egli, grazie alla sua duttilità e alle sue doti fisiche, è riuscito ben a destreggiarsi, mandando quindi un chiaro segnale al proprio allenatore.

Di conseguenza, ad oggi, non è da escludere come l'esterno sinistro che tanto allenatore e dirigenza ricercano, possa in realtà trovarsi in casa. In fondo, il mercato riserva sempre sorprese.