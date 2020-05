Per Cavani è pronto un triennale: Inter prima opzione del Matador

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta ulteriori novità sul futuro di Edinson Cavani, il quale potrebbe presto fare ritorno nel campionato dove ha messo in mostra tutto il suo talento. Secondo la rosea infatti, l'Inter ormai è uscita allo scoperto per l'attaccante uruguaiano e avrebbe già preparato una prima bozza di contratto.

Il quotidiano milanese parla di un triennale a 7,5 milioni di euro netti, con Cavani che dunque si legherebbe al club meneghino fino al 2023. Le cifre sono in linea con gli ingaggi di Lukaku ed Eriksen, considerati al momento il tetto massimo salariale. Il triennale potrebbe dunque essere una strategia per spalmare la richiesta da 20 milioni dell'attaccante del PSG.

Secondo la Gazzetta è ancora presto però per parlare di firme, anche perché resta da capire cosa succederà con i contratti in scadenza: a causa dell'emergenza degli scorsi mesi, i contratti potrebbero essere prolungati d'ufficio fino al termine della stagione. Il Matador comunque considera l'Inter la prima opzione per il suo futuro, in quanto le alternative (M.United, Atletico, Newcastle) non sembrano avere progetti strutturati come quello nerazzurro.