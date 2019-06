Per Barella non bastano più le contropartite. Giulini fa sapere di avere altre offerte

Nessun incontro oggi tra Inter e Cagliari per Barella ai margini dell'assemblea di Lega. Il presidente del club sardo infatti non sarà presente in quanto ha impegni all'estero.

L'ottima prova del giocatore in nazionale non è stata di aiuto per il club nerazzurro, visto che i rossoblu sono ancora più convinti della loro richiesta iniziale di 50 milioni.

L'Inter sta lavorando sulle contropartite. I nomi dovrebbero essere quelli di Bastoni (in prestito), Di Marco e Eder (che rientrerà dal Jiangsu). Tuttavia questo potrebbe non essere sufficiente, decisivi potrebbero essere i bonus. Intanto Giulini fa sapere di avere in mano altre offerte da 50 milioni, su tutte quella del Napoli. Lo riporta la GDS.