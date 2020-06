Parma-Inter, le scelte di Antonio Conte: tornano De Vrij e Barella

Questa sera l'Inter tornerà in campo, con l'obiettivo di mettersi subito alle spalle il brutto pareggio maturato qualche giorno fa contro il Sassuolo. Il massiccio turnover visto contro gli uomini di De Zerbi è un lontano ricordo, questa sera Antonio Conte farà affidamento sui suoi uomini di fiducia.

Ecco dunque che in difesa torna Stefan De Vrij, il registra arretrato di questa squadra, nonché vero e proprio leader del terzetto difensivo. Senza l'olandese la difesa ha imbarcato acqua da tutte le parti, ecco perché contro il Parma De Vrij tornerà ad occupare il suo posto lì in mezzo. Torna dal 1' minuto anche Nicolò Barella, la cui aggressività in mezzo al campo si è sentita parecchio contro il Sassuolo.

In attacco invece rientra tra i titolari Lautaro Martinez, con Alexis Sanchez pronto a subentrare a partita in corso. Conte dunque è pronto a rimettere in piedi la spina dorsale della sua Inter, formata da giocatori imprescindibili per il suo modo di giocare.