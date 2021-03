Parma Inter, Conte cambia un uomo rispetto all'11 ideale. La probabile

Parma Inter di questa sera rappresenta un'occasione molto ghiotta per i nerazzurri guidati da Antonio Conte per allungare in classifica. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il tecnico starebbe valutando un cambio rispetto alle ultime uscite.

In attacco infatti potrebbe esserci Sanchez dal primo minuto al posto di Lautaro Martinez. Per il resto tutto confermato, con De Vrij, Skriniar e Bastoni in difesa, Barella, Brozovic e Eriksen a centrocampo e Hakimi e Perisic sulle fasce.

Nessun altro cambio quindi, nemmeno per non rischiare qualche diffidato. Le parole di Conte in conferenza sono state chiare su questo punto: in caso di squalifica giocherà un altro, ma nessuna esclusione precauzionale.