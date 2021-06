Parla il Maestro di Inzaghi: "Grande coraggio. Ha idee vincenti..."

Sven-Goran Eriksson conosce benissimo Simone Inzaghi. L'espertissimo ex tecnico biancoceleste parla oggi del neo mister nerazzurro in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

"Innanzitutto, dimostra di avere grande coraggio: non è mai facile prendere in mano una squadra che ha appena vinto lo scudetto, però è pure una grande occasione per la sua carriera. L’Inter è storicamente il top sia in Italia che in Europa: non poteva dire di no, nonostante ogni possibile rischio", il pensiero dello svedese.

Il consiglio... "L’unica cosa che posso dirgli è di essere se stesso, di restare fedele ai propri principi che finora si sono dimostrati vincenti. Continui per la sua strada, col sorriso e un po’ di follia, anche se non ha ancora vinto lo scudetto: in questa epoca è davvero difficile riuscirci alla Lazio, eppure l’anno scorso ha sfiorato l’impresa. Il suo stile così personale mi piace davvero"