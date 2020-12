Papu Gomez, l'Inter c'è! A gennaio colpo possibile. La situazione

Papu Gomez ha rotto ormai con l'Atalanta (nemmeno convocato per il match di ieri) e l'Inter, per ammissione dello stesso Ausilio, segue la situazione. Non ci saranno intromissioni scomode, visto che le due società sono amiche, ha dichiarato il ds, però si osserva l'evolversi della vicenda.

Il giocatore, scrive la Gazzetta dello Sport, vorrebbe liberarsi a parametro zero, e si aspetta questo gesto di riconoscenza per contraccambiare tutte le volte che ha rifiutato offerte importanti per restare in nerazzurro.

Percassi non è di questo avviso, e vorrebbe almeno 10 milioni di euro. L'Inter c'è,m ma per far si che a gennaio possa esserci il colpo servirà qualche cessione. Gli indiziati sono i soliti: Eriksen, Perisic e Pinamonti. Nel caso arrivassero tre cessioni nel reparto avanzato il colpo in entrata sarebbe più che possibile.